الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إغلاق 6 منشآت طبية مخالفة فى حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إغلاق 6 منشآت طبية خاصة، وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنَّها مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكدة تشديد الرقابة على تلك المنشآت؛ للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

المرور 7 على منشآت طبية بالإسماعيلية 

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن إدارة العلاج الحر شنَّت حملة، تم خلالها المرور على 7 منشآت طبية خاصة، تنوعت بين ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي، عيادتان للأسنان، عيادة للنساء والتوليد وعيادة عظام، حيث أسفرت الحملة عن إصدار قرارات بالغلق لـ 6  منشآت لمخالفتها لاشتراطات مكافحة العدوى بالمخالفة للمادة 1 و2 لقانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل برقم 153 لسنة 2004.

كما تم تحرير بعض الأدوية والفيتامينات للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية.

تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الصحية بالإسماعيلية 

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوان، دكتورة نهال أحمد بإدارة العلاج الحر، دكتورة ولاء يوسف مُمثِلة عن هيئة الدواء المصرية؛ للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الحملات في كافة المنشآت بالإسماعيلية.

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