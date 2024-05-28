وليد سيف: أتمنى أن تكون الجائزة دافعًا لأجيال جديدة من النقاد

عبّر الناقد السينمائي د.وليد سيف عن سعادته بالحصول علي جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون للعام 2024 التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه وميدالية فضية.

أتمنى أن تكون الجائزة دافعًا لأجيال جديدة من النقاد

وقال وليد سيف، أستاذ النقد السينمائى بأكاديمية الفنون، رئيس المركز القومى للسينما الأسبق لـ"الدستور": طبعًا سعيد بالجائزة وبنقدير الدولة وأتمنى أن تكون دافعًا لأجيال جديدة من النقاد تستحق التقدير والجوائز، وسعيد بتقدير الدولة لكبار السينمائيين محمد فاضل وأنسى أبوسيف وسعيد شيمى.

محطات في مسيرة الناقد وليد سيف

وليد سيف كاتب سيناريو وناقد وقصاص ومخرج سينمائى، أستاذ ورئيس قسم السينما والتليفزيون بالمعهد العالى للنقد الفنى.

وتولى وليد سيف عدة مناصب سينمائية منها رئيس المركز القومى للسينما 2014 ورئيس مهرجان الإسكندرية 2012 ورئيس تحرير آفاق السينما 2011 ومستشار هيئة قصور الثقافة لشئون الإنتاج السينمائى 2010 ومدير مهرجان جمعية الفيلم ورئيس قصر السينما 2003.

كتب وليد سيف للسينما الروائية 15 فيلمًا طويلًا منها (الجراج) 94 و(اغتيال فاتن توفيق) 95 و(المشمهندس حسن) 2007 كما كتب وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية والبرامج منها (بدون تعليق) و(الشوارع حواديت) و(فرح فى مقابر البساتين).

قام وليد سيف بتدرس السيناريو والإنتاج الدرامى والسينما التسجيلية بأكاديمية الإعلام الدولية والجامعة الكندية وأكاديمية أخبار اليوم والمعهد السينمائى المغربى بالرباط، وقام بتدريس تاريخ السينما العربية بجامعة الصداقة بموسكو.

قبل أيام كان قد صدر للناقد السينمائي دكتور وليد سيف، أحدث كتاباته في التأريخ السينمائي، عن سلسلة آفاق السينما والتي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعنوان "رواد الواقعية في السينما المصرية".

ويتناول فيه الأمور المشتركة بين ثلاثى رواد الواقعية الأوائل المخرجين: كمال سليم وكامل التلمسانى وصلاح أبوسيف، وكيف أنهم نشأوا فى المناخ الوطنى والفنى والثقافى المزدهر فى أعقاب ثورة 1919 وانضموا إلى التجمعات الثقافية ذات الطابع اليسارى، كما انشغلوا بالهم الاجتماعى، وسعوا للتعبير فنيا عن واقع البلاد كل بطريقته ووفقًا لثقافته وخبراته الفنية والحياتية ومفهومه للواقعية."

كانت دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة- رئيس المجلس الأعلى للثقافة-، قد أعلنت عصر اليوم عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية"، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وشملت الجوائز فئات "النيل" و"التقديرية" و"التفوق".

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

وقالت وزيرة الثقافة: "أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المُخلصة وإبداعكم المتميز الذي يُثري حياتنا ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر".

وتابعت: "إنّ إنجازاتكم تُمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان التحكيم، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ودقيقة في تقييم الأعمال المُقدمة واختيار الفائزين".