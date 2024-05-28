النهاردة كام من شهر ذو القعدة 2024 بالتاريخ الميلادي والقبطي

يتوافق اليوم ٢٠ من شهر ذو القعدة للعام الهجري 1445، يعتمد تحديد بداية الشهور الهجرية على رؤية الهلال، ولذلك قد يختلف هذا الموعد بيوم واحد بناءً على الرؤية الفعلية للهلال في البلدان المختلفة.

النهاردة كام من شهر ذو القعدة للعام الهجري 1445

شهر ذو القعدة هو الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية ويعتبر من الأشهر الحرم عند المسلمين. للأشهر الحرم مكانة خاصة في الإسلام، حيث يُحرم فيها القتال ويُحث على العمل الصالح والتقرب إلى الله. تبدأ هذه الأشهر بشهر ذو القعدة، وتليه ذي الحجة، والمحرم، ورجب.

اليوم الثلاثاء:

تاريخ اليوم هجري: ٢٠ ذو القعدة 1445 هجرية

التاريخ ميلادي: ٢٨ مايو ٢٠٢٤ م

التاريخ هجري شمسي:١٠ الجوزاء 1402 هجري شمسي.

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2024؟

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا، ومن المفترض أنه سيأتي يوم الأحد الموافق 17 يونيو 2024 المقبل، وستكون وقفة عرفات للعام الهجري 1445 في يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024.

موعد بدء العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

طبق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك، فإن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445 ستكون يوم الموافق هذا العام في 7 يونيو 2024 ومنه سيبدأ صيام العشر الأوائل من ذو الحجة وكذلك صيام يوم عرفة 2024.

أهمية شهر ذو القعدة

تحريم القتال: كونه من الأشهر الحرم، يُمنع فيه القتال والاعتداء، ويُحث على السلام والأمان.

الاستعداد للحج: يقع ذو القعدة قبل شهر ذو الحجة، وهو شهر الحج، لذا يكون فترة للاستعداد النفسي والروحي للحجاج.

التجارة والأسواق: في العصور القديمة، كانت الأسواق والمواسم التجارية تزدهر خلال ذو القعدة نظرًا للأمان والطمأنينة التي توفرها حرمة الشهر.