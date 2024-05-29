الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تتزايد الضغوط فى الداخل على نتنياهو من جميع الاتجاهات؟ .. خاص

أستاذ العلوم السياسية
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب، بشأن الضغوط المتزايدة في الداخل على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من جميع الاتجاهات، حيث تابعنا خلال الأيام والساعات الماضية ضغط من قبل الشارع الإسرائيلي الذي خرج بأعداد أكبر من السابق، تطالب الضغط على نتنياهو للذهاب إلى صفقة تبادل الأسرى، وكذلك مظاهرات تخرج تطالب بالدعوة مبكرة، مقابل كل ذلك رأي نتنياهو في الكنيست اليوم يتحدث حول استمرار الحرب في غزة أنه لن يوافق على شروط حماس حول صفقة تبادل الأسرى وأنه سيستمر في حربه على غزة. 

 

اجتماع جانتس ويائير لبيد وليبرمان

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وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ الدستور، في المقابل، عقد جانتس ويائير لبيد وليبرمان الاجتماع، وتحدثوا حول ضرورة أن يكون هناك ذهاب إلى صفقة تبادل الأسرى وأن يكون الوفد الذي يذهب معه صلاحيات للوصول إلى ذلك، كما أن هناك بعض التقارير تحدث عن الإثنين وقد يذهب إلى حل مجلس الحرب. 

 

 وبالتالي التخلص من جنيتس وزنجوت وهذا بصراحة ما يريد أن لا يكون مبادرة منه، الخروج من الحكومة فيقوم نتنياهو بإخراجهم من هذه الحكومة، كل هذه ألازمات سادت بعد مجزرة رفح خلال اليومين الماضيين، وبدأت الأمور تأخذ منحنى آخر، وأنا أعتقد أن نتنياهو رغم كل هذه المعارضة التي تزداد حوله مصر على إكمال الحرب وكما كان اليوم يتحدث في الكنيست له سيستمر في الحرب حتى النهاية ولن يثنيه ما حدث من مجزرة في رفح أمس هو اليوم رأينا تمدد واستمرار عملياته العسكرية في رفح. 

 

وفي سياق متصل، كان قد أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن أعداد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية مرشحة للزيادة، مشيرًا إلى أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة والاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة.

نتنياهو الضغوط مظاهرات رفح الضغوط المتزايدة

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