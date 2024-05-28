الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام المهرجان.. إليك أبرز إطلالات نجوم العالم في "كان 2024"

مهرجان كان
مهرجان كان

انتهت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، أمس، وكما هو الحال دائمًا، كان الحدث الذي استمر لمدة أسبوعين تقريبًا عبارة عن عرض للأزياء، حيث دخل عدد كبير من المخرجين والممثلين والكتاب المشهورين إلى ممشى بروميناد دو لا كروازيت المقدس.

وينتظر الناس الحدث السينمائي الأبرز في العالم كل عام بشغف حتى يشاهدون إطلالات النجوم والنجمات ويستوحوا منها اطلالاتهم في أي مناسبة تخصهم.

وحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هذا العام، ذهبت جائزة السعفة الذهبية إلى فيلم "Anora"، وهو فيلم كوميدي رومانسي معاصر، وعشاقه راقصون غريبون وابن أحد الأثرياء الروس. والجدير بالذكر أن جائزة أفضل ممثلة تقاسمها أربعة ممثلين  وهن كارلا صوفيا جاسكون، وسيلينا جوميز، وأدريانا باز، وزوي سالدانيا  عن أدوارهن في مسرحية الجريمة الموسيقية "إميليا بيريز".

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ومنحت الجائزة الكبرى لفيلم بايال كاباديا "كل ما نتخيله كضوء" وهو فوز تاريخي للهند إنه أول فيلم في البلاد يتنافس في المسابقة الرئيسية للمهرجان منذ 30 عاما.

كانت مخرجة فيلم "Barbie" جريتا جيرويج والنجمة الصاعدة في فيلم "Killers of the Flower Moon"، ليلي جلادستون والممثل عمر سي، من بين أعضاء لجنة تحكيم المهرجان.

خلال المهرجان، تم عرض فيلم "Furiosa" الجديد من Mad Max، بطولة أنيا تايلور-جوي، لأول مرة على الشاشة الفضية، كما حدث مع مشروع فرانسيس فورد كوبولا العاطفي "Megalopolis" الذي تبلغ تكلفته 120 مليون دولار من بطولة آدم درايفر وأوبري بلازا.

وظهر أيضًا تعاون آخر بين يورجوس لانثيموس وإيما ستون بعنوان "أنواع اللطف" لأول مرة، حيث لعب ستون دور البطولة إلى جانب هانتر شيفر وجو ألوين وجيسي بليمونز، الحائز على جائزة أفضل ممثل في المهرجان.

وكان جنوب فرنسا ممتلئًا أيضًا بعشاق الموضة في الأفلام، الذين خرج الكثير منهم بكامل قوتهم ويستحقون أيضًا الإشادة على السجادة الحمراء حيث تتمتع مدينة كان بتاريخ موثق جيدًا من اللحظات البارزة في مجال الأزياء، ومن الواضح أن هذا العام لم يكن استثناءً.

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ويقدم “الدستور” في التقرير التالي أفضل الإطلالات  هذا العام، لمهرجان كان السينمائي الدولي.
وارتدت العالمية سيلينا غوميز أزياء من تصميم Giambattista Valli، كما ارتدى شيفر برادا في جلسة تصوير خاصة بالمهرجان في حفل ختامه من نفس دار الأزياء التي فرضت نفسها بقوة هذا العام على الساحة.

وارتدت غريتا جيرويج فستان ملفت من دار أزياء شانيل وارتدت صوفيا كارسون فستانًا خياليا من إيلي صعب في حفل ختام المهرجان، وايضا ارتدت جين فوندا بذلة من إيلي صعب ومعطف من العلامة التجارية الشهيرة فورتي فورتي.

وارتدت هايدي كلوم فستان اسود  من العلامة التجارية ليفر كوتور، وايضا مارك إيدلشتاين، وميكي ماديسون، ويوريج بوريسوف.

وارتدت الممثلة مارينا روي باربوسا بذلة وردية من دار الأزياء الأشهر شانيل وايضا كريس هيمسوورث ارتدى إطلالاتها منها.

اما أنيا تايلور جوي ارتدت قطعة بوكليه من التويد من تصميم جيل ساندر مع غطاء للرأس وارتدت تيانا تايلور فستانًا من العلامة التجارية روبرتو كافالي.

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