الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقف جميع المستشفيات في غزة.. و«تل السلطان» يصارع من أجل البقاء

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، عن خروج جميع مستشفيات محافظة رفح جنوب القطاع، عن الخدمة، باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة، الذى يصارع من أجل البقاء والاستمرار فى تقديم الخدمة للمرضى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه منذ بدء الهجوم على رفح خرجت ٦ مستشفيات عن الخدمة، فى ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلى، واستهدافه المتعمد العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وأضافت: «الهجمات أدت إلى خروج مستشفى أبويوسف النجار، وعيادة أبوالوليد المركزية، ومستشفى رفح الميدانى ٢، ومستشفى الكويت التخصصى، والمستشفى الميدانى الإندونيسى، وعيادة تل السلطان، عن الخدمة».

وشددت على أن «الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمراكز الطبية ألحقت أضرارًا بالغة، وقتلت عددًا من الطواقم الصحية العاملة فيها، وزادت من صعوبة وصول المواطنين إليها».

وحذرت منظمات أممية ودولية، فى وقت سابق، من استهداف جيش الاحتلال المنظومة الصحية والطواقم الطبية فى قطاع غزة، لكنه تجاهل هذه التحذيرات واستهدف العديد من المستشفيات، ما فاقم الأوضاع داخل القطاع.

من جانبها، أكدت مسئولة الإعلام فى الهلال الأحمر الفلسطينى، نيبال فرسخ، أن الأوضاع الصحية فى قطاع غزة تزداد سوءًا، خاصة بعد خروج المستشفى الكويتى عن الخدمة.

وقالت مسئولة الإعلام، فى مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن نحو ٨ مستشفيات فى غزة تعمل بشكل جزئى، لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من ٢ مليون فلسطينى، مع عدم وجود إمكانية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة أو النساء الحوامل.

وأضافت: «غالبية المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على القطاع، حيث انتشرت الأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين الفلسطينيين».

وطالبت «نيبال» بضرورة إعادة تشغيل المستشفيات التى خرجت عن الخدمة، وإمدادها بالوقود اللازم، مشيرة إلى عودة خدمات الإسعاف والطوارئ فى غزة، بعد توقف استمر ٤ أشهر.

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