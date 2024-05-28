طارق الشناوي: الفن يقيم بعلم الجمال وليس بحساب الدين

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن هناك دائرة وصل للأعمال الفنية تتصل بين المبدع والدولة والمواطن التي على أساسها تنتج الأعمال الفنية ويتم تقييمها.

جاء ذلك خلال جلسة الفن ودوره في بناء الجمهورية الجديدة في منتدى حوار الثقافات للهيئة الإنجيلية.

وأضاف أن الفن يعامل ويقيم بعلم الجمال ولا يقيم بالدين وحساب المجتمع لأن هذا قد يعطله على مواصلة الابداع، مكملاً أن هناك مشكلات كثيرة تواجه الأعمال الفنية والمواهب الشبابية، ودائمًا ما يصطدم الفن بالرقابة في مصر والسبب أن لدينا قصور في استيعاب المفهوم والمضمون.

شدد على أن على الرقابة أن تتسم بالمرونة في تقييم الأعمال الفنية، خاصة الشبابية وأن تنظر لها تقييمها بوعي وإدراك اوسع، وتدركوا قيمتها ومضمونها الحقيقي، لافتًا إلى أنه أصبح هناك تراجع في التلقي من الجمهور، لكن هذا لا يعني أن تكون هي المقياس في وضع المحددات للاعمال الفنية بين المقبول والمسموح.

وأوصى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بضرورة توفير الدعم المالي والموارد اللازمة لدعم الفنانين والمبدعين لتنظيم معارض وورش عمل وبرامج تعليمية، ويجب على القطاع العام والخاص وضع رؤية واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لدعم قطاع الفنون في شتى قطاعاته.

وأكد رضوان اهمية تشجيع الابتكار والإبداع التي يجب على المؤسسات الخاصة في التعبير الفني، مع توفير الفرص للتدريب والتعليم المتخصص في مجال الفنون بشكل عام من خلال الجامعات والمعاهد الفنية والتسويق في وضع رؤية واستراتيجية مع المؤسسات الفنية للترويج لأعمال الفنانين المصريين على الصعيد المحلي والدولي.