الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أثرت الأزمة السودانية على أسعار اللحوم؟.. كريم العمدة يجيب لـ"الشاهد" (فيديو)

الشاهد
الشاهد

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية كانت تستورد بعض السلع المهمة من السودان مثل اللحوم، وكانت أغلب حركة التجارة المصرية من اللحوم مع السودان، لذلك تأثر أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الماضية، فضلًا عن تصدير مصر للسودان مواد البناء والتشييد والسلع الكمياوية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وغيرها.

وأضاف العمدة، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حركة التجارة مع السودان تعطلت كثيرا بعد الأزمة الأخيرة، خاصة اللحوم السودانية التي كان يعتاد عليها الشعب المصري بشكل كبير، ولكن منذ حوالي عامين، تأثرت أسواق اللحوم في مصر بشكل ملحوظ للغاية.

وتابع: "كان هناك أيضا مشروعات مشتركة مع السودان تأثرت بشكل كبير، والأمر تكرر مرة أخرى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن قطاع السياحة المصرية كان الأكثر تأثرًا هذه المرة، فالأحداث في غزة أثرت على السياحة الوافدة إلى مصر، التي تعد موردًا دولاريًا مهمًا للغاية".

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