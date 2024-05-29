إلهام شاهين عن رقمنة ذكريات الفنانين: “الفنان سفير لبلده”

قالت الفنانة إلهام شاهين: "إن توثيق حياتنا مهم خاصة بعد رحيل الفنان، وأتمنى أن نعلم أكثر الجانب المشرق للفن والسوشيال ميديا مهمة والرقمنة أمر ضروري لتاريخ الحقبة الزمنية الفنية التي نعيشها. خاصة وأصبح مؤخرا هناك هجوم واضح على الفن، والإعلام يركز على القشور ولكن في ديجيتايزد نركز على تاريخ أهل الفن".



وأضافت إلهام شاهين: "كنت في مهرجان ببلجيكا وطلبت من رئيس وزراء بلجيكا وكان وقت الإخوان والهجوم القوي على مصر والفن،وطلبت منه أن يلقي كلمة عن الفن المصري،وكان شرطي وإلا الانسحاب من المهرجان وبالفعل قدم الجائزة وكانت لفيلم بعد الموقعة واستلمها المخرج يسري نصر الله".

وتابعت: "الفنان سفير لبلده وليس فستان أو خلافات شخصية من التي انتشرت مؤخرا وغيرت صورة الفن".

مؤتمر رقمنة ذكريات الفنانين

وحرص عدد كبير من الفنانين، مساء الثلاثاء، على حضور المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد فنادق القاهرة بعد إعجابهم بفكرة المشروع والمشاركة فيه لحفظ تاريخهم الفني وكان على رأس هؤلاء النجوم محمود حميدة وبشرى.

مشروع رقمنة ذكريات الفنان

وانضم عدد من الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبد الباقي، صلاح عبد الله، ولطفي لبيب وغيرهم.

وتستهدف المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

مروة عبد المنعم ولقاء سويدان ينضمان لـ مشروع رقمنة ذكريات الفنان

يجدر الإشارة إلى أنه انضمت الفنانة لقاء سويدان ومروة عبدالمنعم إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي.