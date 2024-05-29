الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ30 مليار دولار تبادلا تجاريا.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين طريق للتنمية المشتركة (فيديو)

مصر والصين
مصر والصين

تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجارى يبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكى، إذ تتزايد الاستثمارات الصينية فى مصر، خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات. 

ووقعت مصر والصين اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليار دولار، كما افتتحت الصين منطقة تجارية حرة فى مصر. 

وتعد مصر بوابة الصين لأفريقيا، ومن الدول المؤسسة لمبادرة الحزام والطريق الصينى، وتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة فى مصر، وتقدم الصين قروضا ميسرة لتمويل المشروعات. 

تشارك مصر فى بنك التنمية الآسيوى، والذى تعد الصين أكبر مساهم فيه، ويبحث البلدان إمكانية إنشاء منطقة صناعية على البحر المتوسط.

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