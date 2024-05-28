وزير خارجية أيرلندا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، إن أيرلندا والنرويج وأسبانيا سعداء بإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف مارتن خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن إعلان أيرلندا والنرويج واسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من أجل تحقيق السلام.

وأوضح أن هناك طريقا واحدا للسلام بين فلسطين وإسرائيل، وهو الحل القائم على حل الدولتين، معقبًا: "الفترة القادمة علينا دعم الدولة الفلسطينية المستقلة وأركانها".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية قدمت خطة لدعم أركان الدولة، وهي جديرة بالاحترام والتنفيذ، لافتًا إلى أن أيرلندا ستدعم كل القطاعات الأساسية في السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة جاء في الوقت المناسب، متابعًا: "أتمنى أن تتخذ باقي دول الاتحاد الأوروبي نفس الخطة لأن الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين".

ودعا وزير خارجية أيرلندا لوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة.