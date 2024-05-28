انتشار مرض أكل اللحم في اليابان.. ما القصة؟

في الآونة الأخيرة، سجلت اليابان ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الإصابة بمرض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS)، والمعروف أيضًا باسم "مرض آكل اللحم". وهذا المرض نادر وخطير، ويتسبب فيه بشكل أساسي بكتيريا Streptococcus pyogenes، وغالبًا ما يبدأ المرض بأعراض تشبه الإنفلونزا مثل الحمى، القشعريرة، الغثيان، القيء، وآلام العضلات. يمكن أن تدخل البكتيريا عبر الأغشية المخاطية أو الجروح في الجلد، وتنتشر إلى الأنسجة العميقة ثم إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى فشل أعضاء متعددة.

وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان، بأن أعداد المصابين بهذا المرض ارتفعت بشكل ملحوظ حيث تم الإبلاغ عن 378 حالة جديدة حتى 25 فبراير، وهو ما يمثل 40٪ من جميع الحالات لعام 2023 في أقل من شهرين.

وعرف مرض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية باسم "مرض أكل اللحم"، حيث يؤدي هذا المرض إلى نخر أنسجة العضلات في الحالات الشديدة. في حين أن الأشخاص من جميع الأعمار يمكن أن يصابوا بالعدوى، إلا أنه أكثر انتشارًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. وتشير تقارير وسائل الإعلام اليابانية نقلًا عن المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى معدل وفيات يصل إلى 30٪ للمتضررين.

ولا تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص المصابين بالبكتيريا العقدية أو يعانون فقط من التهاب في الحلق ومشاكل في الجلد، وقد حذرت السلطات اليابانية، من أنه إذا انتشرت البكتيريا إلى الدم أو العضلات أو الرئتين، فإن الأعراض يمكن أن تتفاقم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وفشل الأعضاء، وفي الحالات القصوى، الموت.

وحتى الآن، تم اكتشاف الحالات في 45 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان. وفي يناير، طلبت وزارة الصحة من الحكومات المحلية أخذ عينات من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه العدوى لتحديد السلالات المختلفة.