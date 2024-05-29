الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: هجوم رفح لن يؤثر في سياستنا ودعمنا لإسرائيل

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها تراقب عن كثب التحقيق في غارة جوية إسرائيلية مميتة وصفتها بأنها أكثر من مأساوية، لكنها وصفها بأنها ليست عملية برية كبيرة تتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لصحفيين في البيت الأبيض: "يقول الإسرائيليون إن هذا خطأ مأساويا"، وذلك عند سؤاله ما إذا كانت الوقائع السابقة في مطلع الأسبوع تُصنف من نوع "القتل والتدمير" الذي حذر مسؤولون أمريكيون من أنه سيدفع لتعليق المزيد من المساعدات لإسرائيل.

وتابع: "قلنا أيضا إننا لا نريد أن نشهد عملية برية كبيرة في رفح من شأنها أن تصعّب على الإسرائيليين ملاحقة حماس من دون التسبب في أضرار جسيمة واحتمال وقوع عدد كبير من القتلى. لم نشهد ذلك بعد"، مشيرا إلى أن العمليات الإسرائيلية تكاد تقتصر على ممر على مشارف رفح.

وعند سؤاله هل كان يعني أن العمليات البرية الأخيرة في رفح لن تدفع واشنطن لسحب المزيد من المساعدات العسكرية، قال كيربي: "أعتقد أن ذلك ما أقوله هنا".

ومثلت الوفيات الأخيرة في رفح اختبارا آخر لتعهد الرئيس الأميريكي جو بايدن بحجب أسلحة عن إسرائيل إذا نفذت اجتياحا كبيرا للمدينة يعرض النازحين للخطر.

وقالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميريكي الثلاثاء إن "كلمة مأساة ليست حتى أقل ما تُوصف به" غارة جوية إسرائيلية أدت إلى نشوب حريق في مخيم في مدينة رفح بقطاع غزة أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا.

وجاءت تعليقات هاريس خلال حديثها في فعالية في واشنطن ردا على سؤال لصحفي عقب قصف دبابة إسرائيلية لمخيم في منطقة نازحين في غرب رفح أسفر عن مقتل 21 فلسطينيا أمس الثلاثاء، وفقا السلطات الصحية في غزة.

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