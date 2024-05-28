رسميًا.. الهلال السعودي يمدد عقد خورخي جيسوس لمدة موسم

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدربه البرتغالي خورخي جيسوس لمدة موسم إضافي.

وكان جيسوس يرتبط بعقد مع الهلال السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ونشر الهلال صورًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" لتوقيع جيسوس على العقود، في حضور فهد بن نافل رئيس النادي، معلقين:"بطل الدوري الذهبي وجيسوس معًا لعام آخر.. بالتوفيق لـ سيد التكتيك".

بذلك سيستمر جيسوس مديرًا فنيًا لـ الهلال حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وسبق لـ جيسوس تولي تدريب الهلال بين يوليو 2018 وحتى نهاية يناير 2019، قبل أن يعود في ولاية أخرى لتدريب "الزعيم" بدءًا من الموسم الجاري.

ومع الهلال هذا الموسم، قاد جيسوس فريقه في 52 مباراة وقادهم لتحقيق الانتصار في 47 والتعادل في 4، والهزيمة في واحدة فقط كانت أمام العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقاد جيسوس فريقه لتحقيق "الدوري الذهبي" في دوري روشن السعودي بدون تحقيق أي هزيمة، إضافة للتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستعد لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل.

وودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي على يد العين الإماراتي، الذي تُوج باللقب في الأخير.