الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز

كريم العمدة لـ"الشاهد": لولا كورونا لحققت مصر فائض دولارى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إن وجود اللاجئين يؤثر على الاقتصاد، فمثلا العام الماضي، والعام الجاري شاهدنا مشكلة في نقص بعض السلع، لأنه حصل طلب غير عادي على السلع الاستراتيجية في مصر بسبب اللاجئين، وهو طلب غير متوقع.

وأضاف “العمدة” خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري كان يستعد لانطلاقة كبيرة في عام 2019، لكن جاءت جائحة كورونا، وأعقبها الحرب الروسية والحرب في غزة.

وتابع: “الحكومة والوزارات مثل لاعبي الكرة لازم نضغط عليهم لبذل أقصى ما لديهم، لكن يؤخذ على الحكومة، أنها ليس لديها وحدة تنبؤ بالأزمة، فالعالم لن يخلو من أزمات، الأزمات حدثت وستحدث، وأي حكومة يجب أن تضع في اعتبارها حدوث الأزمات”.

ولفت إلى أن سجل مصر في الأزمات، أنها دائما تقف على أرض ثابتة، وبعض الأزمات مرت ولم نشعر بها، مثل الأزمة الاقتصادية في 2013، وأزمة كورونا تكاد تكون مرت دون الشعور بها اقتصاديًا.

وأردف: "مصر مرت في آخر 10 سنوات بأزمات محلية وداخلية متتالية، الاقتصاد المصري في 2019 كان مهيؤ للصعود، ولولا كورونا كنا سنحقق معدل نمو مرتفع وفائض دولاري في عام 2020". 

 

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