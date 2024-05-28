الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور صابر عرب بجائزة النيل 2024

الدكتور صابر عرب
الدكتور صابر عرب يحصل علي جائزة النيل

قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور محمد صابر عرب، الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة وزير الثقافة سابقًا؛ لفوزه بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2024م.

جاء فوز الدكتور محمد صابر عرب بجائزة النيل اليوم؛ حيث أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة- بعد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة رقم 70- فوز الدكتور محمد صابر عرب، بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2024م. 

جدير بالذكر أن جائزة النيل هي أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999م.

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ولد الدكتور محمد صابر عرب عام 1948م، وعمل بالحقل الجامعي معيدًا بقسم التاريخ والحضارة 1974– 1979م، ثم مدرسًا مساعدًا 1979– 1983م، ثم مدرسًا 1983 - 1988م، فأستاذًا مساعدًا بجامعة السلطان قابوس 1986 - 1991م، ثم أستاذًا مساعدًا بقسم التاريخ والحضارة 1988 – 1994م، ثم أستاذًا للتاريخ الحديث 1994م.

يعد الدكتور محمد صابر عرب علمًا من أعلام الوسط الثقافي في مصر والعالم العربي، وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية لعام 2011 /2012م، كما حصل على لقب شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته لعام 2017م.

وشغل عددًا من المناصب، منها:
• رئيس دار الوثائق القومية 1999 حتى نهاية 2004م.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يناير 2005م.
•  شغل منصب وزير الثقافة في مصر في ثلاث حكومات متعاقبة.

وقد أثرى المكتبة العربية بعديد من الكتب الأصيلة في مجالها؛ منها: 
• الحركة الوطنية في مصر 1908- 1914م.
• حادث 4 فبراير 1942م.
• العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
• مدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث، تاريخ العرب الحديث.
• الأحزاب المصرية 1922- 1953م.
• أربعون عامًا على حرب السويس.
• وثائق مصر في القرن العشرين.
• أزمة مارس 1954م في الوثائق البريطانية.
• أوراق الدكتور طه حسين.

رئيس جامعة الأزهر يهنيء الدكتور صابر عرب

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