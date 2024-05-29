مارك مجدى: سعدت بالجائزة التشجيعية لكونها تقديرا من الدولة للترجمة

عبر المترجم الشاب مارك مجدي ، عن سعادته بحصوله على إحدى جوائز الدولة للعام 2024، في فرع الترجمة والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه.

مارك مجدي: سعدت بالجائزة التشجيعية لكونها تقديرا من الدولة المصرية للترجمة

وقال مارك مجدي، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: “سعدت بتلقي الجائزة لكونها تقديرا من الدولة المصرية للترجمة بشكل عام وترجمة الأعمال الفلسفية بشكل خاص، وأعتقد أنها ستكون محفزا ودافعا شخصيا لي للاستمرار في ترجمة الأعمال المهمة التي أتمنى أن تثري الثقافة العربية بكل ما هو جديد من الثقافة العالمية، وهي أول جائزة أحصل عليها بهذا الصدد”.

وعن كتابه الفائز بالجائزة التشجيعية، لفت مارك مجدي إلى أنه: “كتاب لويس ألتوسير هو كتاب في منهج الفيلسوف الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير، وقد استمتعت بترجمته رغم مشقة نقل المفاهيم والمصطلحات الفلسفية المعقدة إلى العربية، في البداية لاقيت صعوبة في أن أجد ناشرا لهذا الكتاب الذي قد يبدو معقدا بالنسبة للقارئ العادي حتى تحمست دار المحروسة لنشره، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للعاملين بها على رعايتهم لمثل هذه الأعمال”.

وأوضح مارك مجدي عن كتابه: “كتاب لويس ألتوسير هو إطلالة على أهم الأفكار الرئيسية للفيلسوف الماركسي الشهير لويس ألتوسير، يعرج الكتاب على أهم أفكار الفيلسوف ويشرح بسلاسة اضافاته الرئيسية على المنهج الماركسي”.

واستكمل مارك مجدي: هذه هي الجائزة الأولى التي أحصل عليها في مسيرتي العملية وحياتي المهنية. ومن بين الأعمال التي ترجمتها سابقا، كتاب “ماركس والحرية لتيري أيجلتون” ــ كتاب “فوضى الإدارة لسكوت جيفري ميللر” ــ كتاب “الماركسية ونظرية الدولة لنيكوس بولانتازاس”.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافة-، قد أعلنت في مؤتمر صحفي، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية"، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وشملت الجوائز فئات "النيل" و"التقديرية" و"التفوق".

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

وقالت وزيرة الثقافة: "أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المُخلصة وإبداعكم المتميز الذي يُثري حياتنا ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر".

وتابعت: "إنّ إنجازاتكم تُمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان التحكيم، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ودقيقة في تقييم الأعمال المُقدمة واختيار الفائزين".