الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء مؤتمر مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعى (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدأ، مساء الثلاثاء، المؤتمر الصحفي؛ للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويحضر المؤتمر الصحفي عدد كبير من الفنانين كل من النجم محمود حميدة والهام شاهين وصفاء الطوخي وبشرى ومحمد علي رزق وداليا مصطفى ولقاء الخميسي والهام شاهين وأحمد شاكر عبداللطيف وأحمد الفيشاوي الذين حرصوا على الانضمام للمشروع بعد الإعجاب بفكرته والمشاركة به لحفظ تاريخهم الفني.

قال حميدة مؤسس المشروع، إنه سيتم الكشف عن طريقة الاحتفاظ بذكريات وتاريخ الفن والفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد صاحب فكرة مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في تصريحات صحفية، أن جميع النجوم المشاركين أعجبوا بالفكرة منذ طرحها وسارعوا بالموافقة على الانضمام ومنح فريق العمل كل الصور والفيديوهات التي تحفظ تاريخهم بعد مراجعة التفاصيل منهم شخصيا.

أشار "حميدة" إلى أن المشروع غير هادف للربح، وستكون المعلومات التي تم جمعها من مصادرها الأساسية، متاحة للجمهور للاستفادة منها بشكل احترافي.

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مشروع رقمنة ذكريات الفنانين محمود حميدة وبشرى محمد علي رزق لقاء الخميسي

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