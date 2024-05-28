صبا مبارك تتحدث عن السينما العربية في جلسة نقاش بمهرجان كان

تحدثت صبا مبارك عن السينما العربية بشكل عام والأردنية بشكل خاص، وشاركت في مجال صناعة السينما كممثلة ومنتجة، حيث قالت "أريد الوصول إلى الجمهور وأريد أن أكون تجربة جيدة لهم"، وذلك خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "الأردن: دراسة حالة في نمو المستدام"، وبحضور عربي مميز ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77.

فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي

وأشارت صبا إلى ثراء الأردن، والعربية بالمواهب، كما شاركت بدور الأردن، مسقط رأسها في النهوض بصناعة السينما، وما شهدته من ثورة في هذا المجال، بانتشارالمجالات المالية المتخصصة في الإنتاج والإخراج وصناعة الأفلام، والتي تعد نفسها واحدة من خريجيها، قد ولدت هذه المدارس مواهب تعليمية جيدة، شقوا طريقهم واكتسبوا خبرة عمل في إنتاج الكاميرا بالتعاون مع منتجين موهبين داخل الأردن وخارجه. كما تسعى ساباً إلى حلمها بمزيد من التطور في هذا المجال.

شارك صبا مبارك فى الاستماع مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمنتج الأردني رولا ناصر والمخرج الأردني باسل غندور، والمنتج المصري شاهناز العقاد، والمنتج الشيشاني جاكوب جاريك. وأدار الجلسة نيك فيفاريلى من مجلة فارايتي.

وناقشت الجلسة النظر في كيفية صناعة السينما الأردنية إلى عالمى، حيث يمثل الأردن نموذجًا طويلًاًا عالميًا في كيفية بناء القدرات والإمكانات المحلية لتأمين مستقبل كمركز أساس للإنتاج السينمائي وسرد القصص.

وظهرت صبا بقوة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام بمشاركتها في لجنة نقاش رفيعة المستوى في مركز السينما العربية بعنوان "الأردن: دراسة حالة في التنمية المستدامة" "Growth" يوم 20 مايو في Plage des Palmes - المكان الجديد تمامًا المطل على الشاطئ والذي يتقاسمه مهرجان كان وسوق السينما.

وتعزيزاً لمكانتها كواحدة من أبرز سفراء صعود السينما الأردنية عالمياً، تحدثت صبا، خلال الندوة، عن ثراء الأردن بالمواهب والدور الذي يلعبه الأردن في إحياء السينما العربية، خاصة مع الزيادة الواضحة في عدد الممثلين والممثلين. مدارس صناعة الأفلام.

أضافت أيضًا أنها كانت واحدة من خريجي هذه المدارس الذين تلقوا تدريبًا مكثفًا ثم اقتحموا الصناعة واكتسبوا خبرة واسعة من خلال التعاون مع المنتجين الموهوبين بشكل لا يصدق داخل الأردن وخارجه. ثم أعربت عن تطلعاتها الصادقة لرؤية المزيد والمزيد من التقدم في هذه الصناعة.

وضمت الجلسة التي أدارها نيك فيفاريلي من مجلة فارايتي، العديد من أبرز نجوم صناعة السينما الأردنية الذين حولوا بلادهم إلى نموذج عالمي لكيفية بناء بنية تحتية محلية لسرد القصص لتحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل، بما في ذلك مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، رولا ناصر، المنتجة والمؤسس المشارك لشركة The Imaginarium Films، والمخرج/ كاتب السيناريو/المنتج باسل غندور، إضافة إلى ذلك، ضمت اللجنة أيضًا المنتج البولندي جاكوب جاريك وشاهيناز العقاد، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة Lagoonie Film Production في مصر.

مع ارتباط اسمها بأكثر من 60 عملاً فنيًا منتشرة في الأفلام والبرامج التلفزيونية والمسرحيات، أثبتت الممثلة الشهيرة صبا مبارك لجمهورها في العالم العربي وخارجه مدى قدرتها على تغيير قواعد اللعبة، ليس فقط في أي أعمال ترفعها. إلى آفاق جديدة بفضل براعتها التمثيلية ولكن أيضًا في صناعة الترفيه ككل.

ولفتت صبا مبارك الأنظار بأدائها المثير للإعجاب في مسلسلين متتاليين هذا العام - بين السطور ولحظة غضب - مما أحدث ضجة كبيرة انتشرت كالنار في الهشيم من خلال الكلام الشفهي، مما رفع سابا إلى اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي ودفع المسلسل إلى أعلى قوائم المشاهدة.

كما لعبت دور البطولة في الفيلم الحربي الممول جيدًا ASERB للمخرج أحمد نادر جلال، بجانب أحمد السقا، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم الكثير. ويعرض الفيلم الآن في دور السينما في جميع أنحاء مصر.

وينتظر الملايين من معجبيها في جميع أنحاء العالم العربي بفارغ الصبر رؤيتها في دورها الجديد في مسلسل القادم "موعد ماء الماضي"، والذي يضم طاقمًا مرصعًا بالنجوم، بما في ذلك الممثل المخضرم محمود حميدة، وآسر ياسين، وشيرين رضا، الذين يعملون معًا تحت قيادة السدير مسعود.