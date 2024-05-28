الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم العمدة لـ"الشاهد": لولا الحروب والإرهاب لحقق الاقتصاد مكاسب أكبر

كريم العمدة
كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إنه لا يمكن الفصل بين الحروب والإرهاب والاقتصاد، موضحًا أن الاقتصاد يتأثر بكل العوامل، لكن تتباين في أن تأثيرها قد يكون مباشرا على الدول الداخلة في الصراع، ودول أخرى تتأثر بشكل غير مباشر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، أن المؤشرات الاقتصادية لبعض الدول كان يمكن أن يحققوا مكاسب في الاقتصاد، أو تتحسن مؤشراتهم في المستقبل، لكن مع وجود الأزمة مؤشراتهم تزيد بشكل أقل، مما يمثل تراجعًا.

ولفت إلى أن بعض المواطنين يقارنون أنفسهم بالدول الأوروبية أو الآسيوية، لكن الظروف تختلف من مكان لآخر.

الحروب الإرهاب لاقتصاد الشاهد الباز كريم العمدة

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