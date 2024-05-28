وزيرة الثقافة تكشف كواليس جوائز الدولة التشجيعية فى عامها 66 (فيديو)

أعلنت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، عن قائمة جوائز الدولة التشجيعية في عامها 66، قائلة إن هذه الجوائز تمثل وسامًا على صدور المثقفين والأدباء والفنانين، وأنها لا تقدم مثيلًا لها في مصر والوطن العربي.

وأوضحت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، أن قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية تم اعتمادها بعد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ70، مشيرة إلى أن الجوائز تمنح بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس.

وقدمت وزيرة الثقافة التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الجائزة العريقة تعد مبعثًا للفخر والاعتزاز لمن يحظى بالتكريم، كما أعربت عن شكرها لكل القائمين على هذا الحدث، وأشادت بالشكل اللائق الذي خرج به وزارة الثقافة.

وأكدت أن هذا العام شهد حجب جائزتين فقط في مجال الفنون من جوائز الدولة التشجيعية، وأن هذا هو العدد الأقل من الجوائز المحجوبة في تاريخ الجوائز.

وفيما يتعلق بأهمية الجوائز، أشارت الكيلاني إلى أن جائزة النيل للمبدعين المصريين وجائزة النيل للمبدعين العرب تعتبر من أرفع جوائز بين جوائز الدولة، موضحة أن جائزة الدولة التقديرية تمنح في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقد تمنح لأسماء ورموز مهمة في هذه المجالات.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت "الكيلاني" أن هناك خريطة للأنشطة الثقافية خلال فصل الصيف في جميع محافظات الجمهورية.