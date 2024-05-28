الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشرى سارة لمرضى الأورام فى مصر من وزير الصحة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إننا نجد في كل المحافل الدولية إشادات بالتجربة المصرية في القضاء على فيروس سى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء "dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن مصر أرسلت أدوية إلى أوزبكستان ودول أفريقية أخرى، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مليون مواطن أفريقى وكانت تجربة ملهمة للكثير من الدول.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، استطاعت بإمكانيات بسيطة الوصول إلى نتائج عالمية، ودائمًا نتلقى جهات تدريب لدول أوروبية وعالمية أو إقليمية، حتى يتم نقل التجربة الناجحة، ولدينا نماذج أخرى من المبادرات الرئاسية ومنها أورام الثدى وسيتم نشر نتيجتها قريبا، مضيفًا أنه قريبًا سيتم الإعلان عن شراكة مع مؤسسة فرنسية عالمية في علاج الأورام.

ونوه بأننا لدينا تجربة ناجحة أيضا في الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، وهذا لم يكن ليتحقق لولا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القيادة السياسية أوصت بنقل الخبرات المصرية في الصحة للأشقاء فى القارة السمراء بأكملها.

وزير الصحة خالد عبد الغفار DMC دي ام سي مليون مواطن

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