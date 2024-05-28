الحكم الدولى محمود البنا يكشف عن مواقف طريفة خلال عمله كمأذون ومصلح اجتماعى

أكد الكابتن محمود البنا، حكم كرة القدم الدولي، أنه يعمل أيضًا كمأذون ومصلح اجتماعي، وقد شهدت تجاربه العديد من المواقف الطريفة أثناء عقود القرآن.

ومن بين هذه المواقف، قال البنا، في حوار مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج "مع الناس" على قناة "الناس"، إنه كان هناك حفل زواج بعد بطولة كبيرة، حيث كان حكمًا في تلك المباراة، وواجه العريس والعروسة مشكلة أثناء توقيع العقد، وصلت إلى حد عدم إتمام الزواج.

وأضاف: "استطعت حينها التدخل ببراعة وأصلحت بين الطرفين، مما أتاح لهما استكمال مراسم الزواج".