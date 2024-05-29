محمود حميدة عن حفظ أرشيفه الفنى: نعيش فى عصر ثورة المعلومات

انطلق مساء الثلاثاء، مؤتمر الكشف عن تفاصيل مشروع رقمية ذكريات الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي بفيلم يوضح مراحل المشروع وخطوات العمل وعرض أبرز محتويات المنصة التي سيتم إطلاقها قريبا.



وظهر في الفيديو كل من محمود حميدة وإلهام شاهين وخالد الصاوي وأشرف عبد الباقي وبسمة وبشرى وصفاء الطوخي، لطفي لبيب، لقاء الخميسي، لقاء سويدان مروة عبد المنعم، علي إدريس، سيد رجب.

وانطلق المؤتمر بحضور كل من الفنانة بشرى وإلهام شاهين وصفاء الطوخي وأحمد الفيشاوي ومحمود حميدة، داليا مصطفى، سوزان نجم الدين، مروة عبد المنعم وغيرهم.

وقال الفنان محمود حميدة في كلمته إنه عاصر هذا المشروع منذ بدايته، موضحا أن الفكرة كانت لابنه خالد حميدة واقتنع هو تدريجيا بأهمية ثورة المعلومات والدخول ضمن نظام الرقمنة.

وأشار حميدة إلى أن مراجعة التاريخ الإنساني تؤكد على أهمية مواكبة العصر وبالتالي الوعي بأهمية نظام الرقمنة في الوقت الحالي



وأوضح محمود حميدة أن أهمية وعي الجماهير بنظام الرقمنة والاحتفاظ بالأرشيف باستخدام التكنولوجيا الحديثة يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر ٢٠٣٠" وضرورة تنمية البنية الفوقية إلى جانب التطور الذي يحدث في البنية التحتية.

الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني



وانضم عدد من الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبد الباقي، صلاح عبد الله، ولطفي لبيب وغيرهم.

وتستهدف المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

حرص عدد كبير من الفنانين، مساء الثلاثاء، على حضور المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد فنادق القاهرة بعد إعجابهم بفكرة المشروع.