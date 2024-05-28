الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا عبر موقع وزارة العدل

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

شهدت الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة من المواطنين، عن خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا، يأتي هذا في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة خلال السنوات الماضية في جميع القطاعات.

الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا

وتسهيلا علي المواطنين، نقدم في هذا التقرير، خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا، بعد أن سهلت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن قضية عبر الإنترنت.

في البداية يجب على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا، اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من هــــــنا.
  • ثانيا: يجب الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية
  • ثالثا: اضغط على وزارة العدل، وأيقونة الاستعلام عن القضايا
  • رابعا: يجب الذهاب والانتقال إلى صفحة جديدة ثم يجب الضغط علي أيقونة الاستعلام عن قضية برقم الهوية
  • خامسا: يجب على المواطن تسجيل رقم الهوية مع التأكيد من صحة الرقم
  • سادسا: ثم الضغط على الاستعلام، ويظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية.

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا وهاتفيًا

بالموبايل.. خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني

وتسهيلا على الموطنين نقدم لكم في هذا التقرير خطوات  الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية، ويجب اتباع الآتي: -

  • رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.
  • إدخال اسم أحد الأطراف في القضية
  • إدخال رقم القضية في الرسالة.
  • إدخال نوع القضية في الرسالة.
  • إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.
  • على الفور تتلقي رد  من وزارة العدل يتضمن حالة القضية.

 الاستعلام عن القضايا بالاسم من أجهزة الأندرويد والآيفون

فيما توفر وزارة العدل تطبيق مخصص للاستعلام عن القضايا بالاسم، والذي يعمل على أجهزة الأندرويد والآيفون، كالتالي:

 1- حمل تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني على الهاتف المحمول.

 2- انتظر حتى الانتهاء من التحميل، ثم اضغط على زر الأحكام القضائية.

 3- سجل البيانات المطلوب إدخالها مثل الاسم بالكامل، ورقم القضية المسجل على أوراق القضية.

 4- تأكد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط موافق.

 5- ستظهر أمامك صفحة مسجل بها جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.

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