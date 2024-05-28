الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علي نور: مبادرات التحالف الوطني أحدثت تغييرًا هائلاً في حياة المصريين

النائب علي نور حسين
النائب علي نور حسين

أكد علي نور حسين، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتًا إلى أن التحالف أثبت نفسه داخليا وخارجيا وفي العديد من مجالات العمل وفي فترة قصيرة للغاية، ويظهر ذلك من خلال إطلاق التحالف مبادرات عديدة لخدمة المجتمع المصرى على مدار العامين الماضيين، تنوعت بين مبادرات اقتصادية واجتماعية، تعمل على تغيير حياة الملايين من المصريين وبشكل جدي.

ولفت نور، في تصريحات اليوم إلى إطلاق التحالف مبادرات قيمة داخليا وخارجيا بتوجيهات الرئيس السيسي والدور الهائل الذي لعبه ولا يزال لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، منوها بإطلاق التحالف العديد من المبادرات الفاعلة ومنها مبادرة توظيف مصر وذلك لتوفير نحو 7 ألاف وظيفة وفرصة عمل للشباب، فالتحالف الوطني يعمل على محاور الدعم النقدي وتوفير فرص عمل.

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النائب علي نور: مصر تتحرك على جميع الاتجاهات لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته

أشار عضو النواب إلى أن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي تعمل على الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين بكل محافظات الجمهورية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم علي نور أن فكرة التحالف الوطني عززت قيمة العمل المدني وأعلت من قيمته ووحدت الجهود تحت مظلة واحدة لتتكامل جهوده في الدولة في العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بتوجيهات الرئيس السيسي.

النائب علي نور حسين مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي مجالات العمل المجتمع المصري

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