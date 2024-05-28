الثلاثاء 28 مايو 2024
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وزير الأوقاف يُنيب رئيس القطاع الدينى لافتتاح مسجد "الماردانى" الأثرى بالدرب الأحمر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أناب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتورهشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، في افتتاح مسجد الطنبغا المارداني الأثري بالدرب الأحمر بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صيانته وتطويره.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولويس مورال مدير مؤسسة أغاخان، والسيد كريستيان برجر رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة.

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جدير بالذكر أن مسجد الطنبغا المارداني الأثري بالدرب الأحمر تم بناؤه في عام سنة 740 هـ، وتتميز الزخارف على جانبي المحراب بأنها من أروع وأجمل الزخارف في مساجد مصر الأثرية، مع واجهة الرواق الشمالي المغطاة بالرخام وباقي أجزاء حائط القبلة المزيَّنة بحليات رخامية دقيقة مطعمة بالصدف.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد الطنبغا الماردانى الدكتورهشام عبد العزيز الدكتور خالد صلاح

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