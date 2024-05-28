الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى الأفيون بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة 4 متهمين بالاتجار في الأفيون بينهم رجل أعمال بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بتغريمهم غرامة مالية مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من " ع.ه.د" صاحب معرض سيارات و"ع.ع.م" صاحب مكتب مقاولات و"م.م" طالب، بالاتجار في المواد المخدرة من الأول إلى الثالث مستقلين سيارة قيادة المتهم الثاني، وتوقفوا بجانب الطريق وتوقفت سيارة خلفهم ونزل منها العميل وتقابل مع المتهم الأول الذي سلمه لفافه بلاستيكية وعلي الفور تم ضبطهم وما بحوزتهم من لفافة وكيس بلاستيكي، بينما لاذ العميل بالفرار، وتبين أن اللفافة تحوي مخدر الأفيون.

 

اعترافات المتهمين

وأقر المتهمون بالواقعة والاستعانة بالمتهم الرابع "ك.م.م" لأغراض نقل المواد المخدرة والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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جنايات الإسكندرية الإتجار في الأفيون لسجن المشدد 10 سنوات المستشار عبد العاطى مسعود شعله مديرية أمن الإسكندرية مكافحة المخدرات النيابة العامة

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