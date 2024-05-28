مسئولة بـ"الشباب والرياضة" تزور المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بأسوان

أجرت الدكتورة نادية قاسم، مسئول بالإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، زيارة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسوان.

جاءت الزيارة بهدف متابعة منظومة التغذية والإعداد النفسي للاعبين بمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتورة سارة عباس إخصائي التغذية بالمشروع، والدكتور ناصر محمد شعبان المعد النفسي بالمشروع مرحلة الشباب.

وكان للزيارة الأثر الطيب على لاعبي القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسوان، حيث حثهم علي الاستمرار والتقدم للوصول لمراكز متميزة في جميع البطولات.

يأتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسوان، تحت إشراف كابتن مروة مبروك، مدير عام المشروع، ومدرب المشروع كابتن محمود أشرف، مدرب مساعد كابتن أشرف محمود، إداري كابتن باتعة طايع.

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