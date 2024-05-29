كريم العمدة لـ"الشاهد": الإرهاب أدى لتراجع الاستثمارات والتأثير على رفاهية المواطنين

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إن إقليم الشرق الأوسط في عام 2014 كان ملتهبا، بسبب انتشار الإرهاب وتنظيم داعش أصبح له دولة واستولى على ثلث سوريا والعراق وسيطرة الحوثيين على صنعاء، وانقسام ليبيا لحكومتين، والإرهاب في مصر، كل ذلك أثر على اقتصادات الدول والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية يؤثر بالسلب على رفاهية المواطن، لأن الاستثمار يعني مزيدا من فرص العمل والمشاريع والضرائب، مما أثر على رفاهية المواطن، والتي يقصد بها الزيادة السنوية في الناتج المحلي.

وأوضح أن زيادة الناتج المحلي يعني زيادة السلع والخدمات، وإلا يشكو المواطن من نقص الدقيق والسكر والزيت، مردفًا أن عدم زيادة السلع بشكل سنوي يترتب عليه أن رفاهية المواطن أقل.

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