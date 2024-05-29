إدارة الزمالك تعلن تمديد عقد 6 لاعبات من فريق الطائرة

أعلن مجلسإدارة نادي الزمالك ، تجديد عقود 6 لاعبات من الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في التجديد لكل من، البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ومريم متولي، وفريدة العسقلاني، ومريم مصطفي، ونورا عزمي، وهنا المصري.

ووقع السداسي على عقود التجديد لنادي الزمالك في حضور، عدد من اعضاء مجلس الإدارة.

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للنسخة الثانية علي التوالي،بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 3-2، في نهائي البطولة، ليتأهل لكأس العالم للأندية.

وعاني نادي الزمالك بشدة خلال الموسم المنتهى من سوء النتائج وخسر فريق الطائرة للرجال والسيدات وكذلك باقي العاب الصالات عدد كبير من الالقاب والبطولات الموسم المنتهي.

الزمالك راحة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الجاري.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

ويأمل فريق الكرة في مواصلة الانتصارات والعودة من جديد للمنافسة على الصدارة.