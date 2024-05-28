الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يرغب كثير من المتابعين في معرفة موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، حيث يستعد ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني للمباراة المنتظرة التي ستجمع الفريقين.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصاره على بايرن ميونخ بهدفين لهدف على استاد سانتياجو برنابيو، في إياب دور نصف النهائي، بعد التعادل ذهابًا في ألمانيا بهدفين لمثلهما.

أما بوروسيا دورتموند فحجز مقعده في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز ذهابًا وإيابًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفس النتيجة، بهدف دون مقابل.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع بوروسيا دورتموند، حيث يأمل النادي الإسباني في تحقيق اللقب للمرة الـ15 في تاريخه، أما الفريق الألماني فيرغب في التتويج بالبطولة للمرة الثانية.

ملعب نهائى دورى أبطال أوروبا 2024

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ونستعرض تباعًا موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

ويواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1، beIN Sports 2 HD.

ويغيب عن ريال مدريد في مواجهة بوروسيا دورتموند، الفرنسي أوريلين تشواميني، والنمساوي ديفيد ألابا بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيصطدم بـ أتالانتا الإيطالي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد أن فاز ذلك الأخير ببطولة الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وضمن ريال مدريد التأهل لكأس العالم للأندية 2025 باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا عام 2022، أما بوروسيا دورتموند فتأهل هو الآخر للمسابقة التي ستُقام صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، كممثل عن ألمانيا رفقة بايرن ميونخ.

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