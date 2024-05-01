الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مشروع كوسانوني الياباني ينشر الابتسامات في عابدين بالقاهرة

من الحفل
من الحفل

شهد سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشي، اليوم الأربعاء، الانتهاء بنجاح من مشروع "كوسانوني" الياباني (منحة مساعدة لمشاريع الأمن الإنساني الأساسي). 

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مشروع "كوسانوني" الياباني

ووفقا لبيان صادر عن سفارة اليابان بالقاهرة، اليوم الأربعاء، يوفر المشروع بيئة تعليمية آمنة ومأمونة للأطفال ذوي الإعاقة في منطقة عابدين، وتنفذه جمعية المشاركة الشعبية بمبلغ منحة يقارب 65.000 دولار أمريكي.

ويساهم هذا المشروع في تحسين الوصول إلى التعليم وجودته لطلاب مدرسة الوحدة العربية الابتدائية من خلال تجديد مبنى المدرسة وتجهيزه بالأدوات والمستلزمات التعليمية، وزيادة عدد الطلاب المقبولين.

وخلال الحفل، أعرب أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير الإدارة التعليمية بالقاهرة، عن تقديره للتعاون بين مصر واليابان خاصة في مجال التعليم والتعليم الفكري.

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أهمية المجتمع المدني في تطوير التعليم في مصر

وأكد السفير أوكا الدور المحوري للمجتمع المدني في تطوير التعليم في مصر، وأعرب عن أمله في أن يخدم الدعم من برنامج "كوسانوني" مجتمع عابدين لسنوات عديدة قادمة. كما سلط الضوء على حقيقة أن هذا العام يصادف الذكرى ال 30 ل "كوسانوني" في مصر، وأعرب عن استعداده لمواصلة تقديم الدعم النشط لمصر من خلال "برنامج الكوسانوني".

وشكر إبراهيم عبد الراضي، رئيس جمعية المشاركة الشعبية برنامج كوسانوني الياباني لدعمه للأطفال في منطقة عابدين. 

ويوفر برنامج "كوسانوني" دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية. 

قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 179 مشروعا في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوكا هيروشي أوكا هيروشي سفير اليابان السفير أوكا هيروشى سفير اليابان كوسانوني

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