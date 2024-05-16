اعترافات رجل يجلس على ضفاف الموت.. عندما سأل صلاح منتصر توفيق الحكيم عن الآخرة

فى 30 يوليو 1984 حاور الكاتب الكبير توفيق الحكيم منتزعًا منه الحديث الأخيرة قبل رحيله عن دنيانا؛ كما حاور العديد من الشخصيات من أبرزها الشيخ محمد متولى الشعراوي، وكتب شهادته على عصر الرئيس جمال عبد الناصر، ومع مرور 50 سنة على ثورة يوليو 52 فى عام 2002 حاول كتابة تاريخ هذه الثورة موثقًا إياهًا في كتابه "من عرابي إلي عبد الناصر.. قراءة جديدة للتاريخ"؛ كما له مقال شهير بجريدة الأهرام وصاحب عمود يومي بعنوان "مجرد رأي"؛ ومن أشهرها (أنت سيد قرارك) المقررة على الثانوية العامة والتي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين.. إنه الكاتب الراحل صلاح منتصر (6 أغسطس 1933 -15 مايو 2022) الذى تمر اليوم ذكرى وفاته.

إعترافات رجل يجلس على ضفاف الموت

لم يكن يعرف وهو يدلف من باب حجرته رقم 414 في مستشفى "المقاولون العرب" حيث كان يمضى توفيق الحكيم فترة العلاج ان هذا اللقاء مع الاديب الكبير سوف يجعله يمتلك فرصة الثرثرة معه على فراش المرض قبل رحيله ليسجل من تلك الثرثرة أحداث كتابه الذى صدر بعنوان " توفيق الحكيم في شهادته الأخيرة"، الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1996، ومن بين ثرثرات صلاح منتصر مع توفيق الحكيم عندما سأله قبل رحيله عن ما سيفعله في الآخرة وفوجىء بأن الحكيم يسلمه الإجابة التي دونها فى ست صفحات من ورق المستشفي ؛ كتب عليها بخط يده ودون شطب ردًا على سؤاله:"في الآخرة مع طه حسين".

مؤلفات صلاح منتصر

لصلاح منتنصر العديد من المؤلفات؛ من أبرزها:"الشعب يجلس على العرش صدر عن الهيئة العامة للكتاب 1997، كلام في الوقت الضائع صدر عن مكتبة الأسرة 1999، الذين غيروا في القرن العشرين صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر2000، ويعرض فيه بطريقه شيقة أهم الأحداث وأهم الشخصيات التي أثرت في القرن العشرين ويلقي الضوء أيضا على أهم الاختراعات التي أثرت في

هذا القرن، من عرابي إلى عبد الناصر: قراءة جديدة للتاريخ صدر عن دار الشروق 2005، حكايات الأيام صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2008، حكايات عمر، مبارك من الصعود إلى القمة إلى السقوط للهاوية، صباح الخير يا بلد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2010، رحلتي إلى آخر العالم صدرعن مركز الأهرام للترجمة والنشر 2011، الصعود والسقوط من المنصة إلى المحكمة صدر عن مؤسسة المصري للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع2011.