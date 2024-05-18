السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان من مالك إنتر حول بيع النادي

إنتر
إنتر

أصدر نادي إنتر بقيادة شركة سونينج الصينية المالكة للنادي، بيانًا من مالك النادي بخصوص فقد ملكيتها لصالح صندوق أوكتري الأمريكي.

وحصل ستيفين زهانج رئيس النادي الإيطالي على قرض قيمته 275 مليون يورو في عام 2021 مع فائدة 12% بضمان النادي.

https://x.com/Inter_en/status/1791803964469457095

وجاء البيان كالآتي: "عائلة لنيرازوري العزيزة هذا العام، معًا، وصلنا إلى معلم أسطوري في تاريخنا الممتد لـ 116 عامًا: نحن الآن بكل فخر نرتدي نجمتين على صدورنا، رمز التزام النساء والرجال في إنتر"، مع اقترابنا من نهاية هذا الموسم الرائع، أريد الرد على التكهنات حول الاستقرار المالي لنادينا، لقد كان عامي 2020 و2021 لا يُنسى بالنسبة لجيلنا، حيث غيّر الوباء العالمي العديد من جوانب حياتنا بشكل عميق مواصلة دعم إنتر، بعد أن استثمرنا بالفعل أكثر من مليار دولار في النادي، قمنا بفتح خط الائتمان مع صندوق اوكتري، بهدف مواصلة المشروع الفائز الذي بدأناه في عام 2016 منذ ذلك الحين، أنا وإدارتي ملتزمون ببناء النجاحات على أرض الملعب مع الحفاظ على الانضباط المالي الصارم.

لقد أتى عملنا الشاق بثماره وفي السنوات الثماني تحت إدارتنا، جنبًا إلى جنب مع موظفينا واللاعبين والمدربين، فزنا بسبعة ألقاب، ووصلنا لنهائيين أوروبيين، ووصلنا مرتين إلى قمة بطولة الدوري الإيطالي، النجمة الثانية الأسطوريه هو شهادة على نمو نجاحنا وبطبيعة الحال، استفاد جميع شركائنا، بما في ذلك اوكتري، من تحقيق مثل هذه الإنجازات المذهلة داخل وخارج الملعب.

على مدار الأشهر التي سبقت تاريخ انتهاء تسديد القرض مع اوكتري، بذلنا قصارى جهدنا لإيجاد حل ودي مع شريكنا، بما في ذلك تقديم فرص متعددة لهم للحصول على عائد مالي كامل وفوري لسوء الحظ، تفاقمت جهودنا حتى الآن بسبب التهديدات القانونية وغياب المشاركة الهادفة من شركة اوكتري. لقد كان كل هذا محبطًا ومخيبًا للآمال للغاية، لكن هذا السلوك يخلق الآن حالة خطر للنادي مما قد يعرض استقراره للخطر بشكل خطير.

نيابة عن إنتر وكرئيس، أريد أن أطمئن مئات الملايين من المشجعين حول العالم بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لحماية ألواننا وقيمنا التأسيسية واستقرارنا. نحن ملتزمون بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي مع أوكتري ومواصلة قصة نجاحنا مع إنتر الحبيب "فورزا إنتر دائما."

إنتر سونينج سونينج الصينية زهانج ستيفين زهانج

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