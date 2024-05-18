السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ابدأ توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية لدعم استراتيجية التحول الرقمى للقطاع الصناعى بمصر

جريدة الدستور

في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي المشترك، وقعت اليوم شركة ابدأ لتنمية المشروعات- الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كل الأنظمة الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير كافة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من "الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وهشام آل شيخ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات وطن الأول السعودية.

وأكدت د. أماني خلال كلمتها أن هذا التعاون يأتي متسقا مع أهداف مبادرة ابدأ والتي تسعى إلى دعم وتطوير قطاع الصناعة في مصر لا سيما في مجال الرقمنة وتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة طبقًا للمعايير العالمية للتحول الرقمي، والتي من شأنها تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في مختلف القطاعات ورفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمصنعين لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب "هشام آل شيخ عن سعادته بالتعاون مع مبادرة ابدأ مشيدًا بجهود القيادة السياسية خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية لتصبح مصر واجهة الاستثمار الأولى في إفريقيا. 

وأشار "آل شيخ" إلى دور مبادرة ابدأ في دعم وتنمية القطاع الصناعي في مصر، ودفعه نحو آفاق جديدة، جاء ذلك بحضور أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وممثلي مجموعة شركات وطن وعدد من المستثمرين السعوديين.

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