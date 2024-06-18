الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

مروة صبري
مروة صبري

تصدر اسم الإعلامية  مروة صبري، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب حلقتها المميزة والمختلفة رفقة شقيقتها الفنانة عبير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي في عيد الأضحي المبارك 2024، والتي تحدثت فيها عن حياتها وشقيقتها.

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات مروة صبري، مع الإعلامي عمرو الليثي في واحد مع الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، في سياق السطور التالية.

  • عبير أختي كانت بتدي عيديات.. لكن بقى لها كتير مبتدينيش.
  • من سنة بتقولي إنتي خلاص اشتغلتي اعتمدي على نفسك.
  • عبير بتعمل أحلى أكل، وأحلى فتة في الدنيا.
  • عبير في حالها جدًا.
  • بتخلص شغلها وترجع البيت.
  • عبير صبري شخصية بيتوتية لأقصى درجة.
  • أختي دائمًا تميل للوحدة، ودايما رايقة ولذيذة.
  • تحب مشاهدة الأفلام والدراما، خاصة المسلسلات التركية، ومعندهاش مود للحوارات.

واستضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة عبير صبري التي قدمت العديد من الأدوار الفنية المتميزة، وشقيقتها مروة صبري مقدمة برامج، في حلقة فنية خاصة في سهرة أول أيام العيد في العاشرة من مساء ببرنامج "واحد من الناس"على شاشة قناة الحياة، وتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة والأسرية لهما وعلاقتهما ببعض وعلاقتهما بالوالدين.

أول أيام العيد.. عبير صبري ومجد القاسم في"واحد من الناس" على الحياة


 

أبرز تصريحات مروة صبري الإعلامي عمرو الليثي مروة صبري الفنانة عبير صبري عبير صبري

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

حقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)

مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

حاول إشعال النيران فى صاحب سوبر ماركت فأحرق نفسه بالمولوتوف فى الجيزة

وفاة نعوم تشومسكي.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"