مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

تصدر اسم الإعلامية مروة صبري، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب حلقتها المميزة والمختلفة رفقة شقيقتها الفنانة عبير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي في عيد الأضحي المبارك 2024، والتي تحدثت فيها عن حياتها وشقيقتها.

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات مروة صبري، مع الإعلامي عمرو الليثي في واحد مع الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، في سياق السطور التالية.

عبير أختي كانت بتدي عيديات.. لكن بقى لها كتير مبتدينيش.

من سنة بتقولي إنتي خلاص اشتغلتي اعتمدي على نفسك.

عبير بتعمل أحلى أكل، وأحلى فتة في الدنيا.

عبير في حالها جدًا.

بتخلص شغلها وترجع البيت.

عبير صبري شخصية بيتوتية لأقصى درجة.

أختي دائمًا تميل للوحدة، ودايما رايقة ولذيذة.

تحب مشاهدة الأفلام والدراما، خاصة المسلسلات التركية، ومعندهاش مود للحوارات.

واستضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة عبير صبري التي قدمت العديد من الأدوار الفنية المتميزة، وشقيقتها مروة صبري مقدمة برامج، في حلقة فنية خاصة في سهرة أول أيام العيد في العاشرة من مساء ببرنامج "واحد من الناس"على شاشة قناة الحياة، وتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة والأسرية لهما وعلاقتهما ببعض وعلاقتهما بالوالدين.



