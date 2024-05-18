السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد أعمال الامتحانات (صور)

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الإمتحانات بالزقازيق

تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الفرع بتفهنا الأشراف، والزقازيق.

 

وتفقد أولًا لجان الامتحانات بفرع الزقازيق بكليات اللغة العربية وأصول الدين والدراسات الإسلامية بنات.

 

وحرص على الاطمئنان من الطلاب على توفير الجو الملائم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما حرص على التأكد من مناسبة الامتحان لمستويات الطلاب.

 

 

ومن جانبهم أكد عمداء كليات الجامعة بالزقازيق على التعاون المشترك بينهم، وحرصهم على العمل المشترك لرفعة شأن الأزهر الشريف وجامعته؛ لأن الجميع يعمل تحت مظلة مؤسسة واحدة.

 

وفي سياق متصل انتقل إلى فرع جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف؛ حيث تفقد أعمال امتحانات بكليتي: التربية والشريعة والقانون، وامتحانات التخلف بكليتي: التجارة، والدراسات بنات.

 

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نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه البحري يتفقد أعمال الامتحانات

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