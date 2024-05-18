السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": 1400 منزل تم تدميرها فى أحياء مزدحمة بالسكان فى رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك أحياء كانت تزدحم بالسكان بشكل كبير، منها حي الشونة وحي السلام وهي  تزدحم بالنازحين الذين غادروها عبر الأيام الماضية إلى المنطقة التي أوصت بها قوات الاحتلال بالذهاب إليها، وكذلك الإتيان على عدد كبير من المنازل. حتى هذه اللحظة نتحدث عن 1400 منزل تم تدميرها بشكل كبير للغاية.

وأشار إلى أن إسرائيل تقوم بعملية تلغيم أولًا قبل القصف، وبعد القصف هناك عدد كبير من المنازل تم تلغيمها وبعضها تم قصفها على رأس سكنها، ما جعل المستشفى الوحيد داخل هذه المدينة الطواقم الطبية بها تطالب الحماية الدولية وتستدعي أن يكون هناك تدخول مباشرة من منظمة الصحة العالمية، خاصة أن هناك أياما قليلة تفصلنا عن اجتماع عاجل هذه المنظمة الحيوية.

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