السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": 80 شهيدًا فلسطينيًا سقطوا اليوم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح.

 وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، نحن بالفعل هنا عند حدود النيران المشتعلة على مدار الساعة ونتحدث بالأحرى عن منطقة جنوب وشرق رفح التي لم تتوقف فيها العمليات العسكرية عبر 12 يوما منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني والأحداث هناك متسارعة بشكل كبير للغاية إذا بدأنا اليوم بعدد الشهداء الذي اقترب من الـ80 شهيدا.

وأضاف أن عدد المصابين يقترب  من نحو 80 ألف مصاب في كل أنحاء قطاع غزة، موضحًا أن هناك تبادل إطلاق النار بين الطرفين ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

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