مدبولى يلتقى عددًا من شباب رواد الأعمال والمهنيين المستقلين ببرامج مركز إبداع مصر ببنى سويف

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارًا مفتوحًا مع عدد من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والشباب من المستفيدين من برامج وخدمات مركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف؛ الذي يقدم الأنشطة والبرامج المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، والموجهة لشباب المحافظة من الطلاب وخريجي الجامعات، في مجالات بناء القدرات الرقمية والتأهيل لسوق العمل الحرة العالمية واحتضان الشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال زيارته للقرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف، وخلال حوارهم مع رئيس مجلس الوزراء، استعرض ثلاثة من رواد الأعمال الشباب أنشطة شركاتهم الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تم احتضانها داخل "كريتيفا" بني سويف، وشملت أنشطة هذه الشركات الناشئة، تطوير تطبيقات في مجالات مختلفة، منها تطبيق في مجال النقل الذكي للرحلات الداخلية بين المدن، وتطبيق للتجارة الإلكترونية لبيع وتوصيل مستلزمات البقالة اليومية للمنازل، وكذلك تطبيق يقدم توصيل الطلبات من المطاعم والمحال التجارية.



كما تم استعراض قصص نجاح مجموعة من شباب المهنيين المستقلين خريجى الجامعات، ممن اجتازوا التدريب بنجاح، وحصلوا على شهادات احترافية في مجالات تقنيات شبكات الاتصالات، وشبكات البيانات والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني للشبكات؛ حيث وفرت لهم "كريتيفا" بني سويف التدريب التقني والعملي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، الأمر الذي مكنهم من العمل عن بُعد عبر منصات العمل الحر للشركات ليس في مصر فقط، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي، وأهلهم للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات والبنوك.

وفي الوقت نفسه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول مبادرة بناة مصر الرقمية قدمه مجموعة من شباب بني سويف من خريجي المبادرة الحاصلين على درجة الماجستير المهني من إحدى الجامعات الدولية في تخصصات تكنولوجية مختلفة، حيث أكد الشباب أن المبادرة قدمت لهم منحة مدعمة بالكامل للدراسة في أحدث التخصصات التكنولوجية، منها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توفير سكن لهم في القاهرة طوال فترة الدراسة، ما مكنهم من الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات العالمية والبنوك.

كما أوضح عدد من الشباب الملتحقين بمبادرة رواد مصر الرقمية من طلاب الجامعات والخريجين، أبرز التخصصات التكنولوجية المقدمة من المبادرة، وكذلك المهارات التي يتم اكتسابها طوال فترة التدريب، كما عبروا عن اهتمامهم الخاص بمحور التدريب الموجه لتنمية المهارات الشخصية ومهارات العمل الحر.

وحول مبادرة أشبال مصر الرقمية، شرح مجموعة من طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي من الملتحقين بالمبادرة، أوجه الاستفادة منها والتي وفرت لهم التدريب المتخصص في أهم التخصصات التكنولوجية مثل: الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات وتأمين الشبكات، بالإضافة إلى توفير برامج لتنمية مهاراتهم الشخصية والتدريب العملي والتطبيقي في الفترة الصيفية.

وفيما يتعلق بمبادرة براعم مصر الرقمية، تحدث مجموعة من طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس، حول دور المبادرة في تنمية مهاراتهم التكنولوجية والشخصية.



وعبر رئيس الوزراء عن شعوره بالفخر بهؤلاء الشباب الذين يمثلون المستقبل الحقيقي لمصر، باعتبارهم أهم ما يميز القوى البشرية، لافتًا إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرات والمنح التي تتيحها وزارة الاتصالات أنها لا تشمل فقط خريجي الحاسبات والمعلومات، بل تشمل كذلك الخريجين من تخصصات أخرى أيضًا مثل الآداب والتجارة، ويتم تدريبهم وصقل مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتمت الإشارة أيضًا إلى المستفيدين من تدريب المعهد القومي للاتصالات، ومنهم إحدى المتدربات التي أكدت أن المنحة أسهمت في أن تكون لديها دراية واسعة بسوق العمل، كما وفرت لها بعض الشهادات الاحترافية، التي تؤهل للحصول على الوظيفة في مجال أمن الشبكات، فضلًا عن كيفية الاستعداد في بيئة العمل، كما أكد أحد الشباب أن المنحة ساعدته في توفير تدريب عملي والأجهزة اللازمة في تعزيز القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي الجاري في مصر والعالم، وهو ما ساهم في حصوله على وظيفة بمجرد انتهاء التدريب.

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