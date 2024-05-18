برلمانى: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية" سيفضح أعمال الإبادة لجيش الاحتلال

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن ترحيب دولة جنوب إفريقيا بانضمام مصر للدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، يؤكد قوة مصر ووزنها إقليميًا ودوليًا، وانضمامها للدعوى سيحدث فارقًا كبيرًا.

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن دولة جنوب إفريقيا قدمت لمحكمة العدل الدولية أدلة وحقائق مؤكدة عن أنشطة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ورفح الفلسطينية، وانضمام مصر إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل خطوة ضرورية وستسهم في حل النزاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وانتقد عضو مجلس النواب، مواصلة قوات الاحتلال أعمالها المروعة بقطاع غزة وشن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، وتدمير مربعات سكنية كاملة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضربة حقيقية للكيان الغاصب أمام المحافل الدولية وفضح لسياساته المروعة، ومطالبة حقيقية بإنهاء الحصار الخانق للقطاع وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة والاحتياجات الضرورية.

من جانبها قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة البحرين اليوم تؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها من خلال التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والذي يسعى إليه الكيان الصهيوني بكل قوته.

وأكدت الدكتورة عايدة نصيف في بيان لها، أن القمة العربية في دورتها الـ33 تنعقد في ظل ظروف استثنائية يشهدها الوطن العربي والعالم، بما يتطلب من الجميع أن يطلع نحو مسئولياته نحو الأحداث الجارية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والحفاظ على الأمن القومي العربي، وإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية جراء ما تتعرض له من حروب، خاصة أن العالم بات مقدرًا له الاختيار ما بين مسار السلام والاستقرار أو مسار الفوضى.