السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بتعاطى المخدرات بمصر القديمة

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانتهم بإحراز المخدرات في مصر القديمة ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور محمد جمال عبدالوهاب وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين شريف، إ، وحسن م، وسامح م، وأحمد.إ أحرزوا بقصد الاتجار كلا من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحًا أبيض "مقصًا حديديًا" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال".

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المشدد 3 سنوات مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار

مواد متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية اللواء نبيل فراج لجلسة 3 يونيو

تأجيل محاكمة 6 متهمين فى "خلية الحدائق" لـ 8 يوليو

السجن المشدد 15 سنة لمتهمة بـ"خلية المنيا"

اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين فى "خلية الحدائق"

اليوم.. الحكم على متهمة بـ" خلية المنيا "

غدًا.. الحكم على متهمة بـ"خلية المنيا"

12 يونيو الحكم على المتهمين برشوة الجمارك

النيابة للمتهمين بـ"رشوة الجمارك": حولتم الوظيفة لبضاعة تباع وتشترى

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم