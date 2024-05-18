المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بتعاطى المخدرات بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانتهم بإحراز المخدرات في مصر القديمة ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور محمد جمال عبدالوهاب وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين شريف، إ، وحسن م، وسامح م، وأحمد.إ أحرزوا بقصد الاتجار كلا من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحًا أبيض "مقصًا حديديًا" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال".