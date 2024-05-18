السبت 18 مايو 2024
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تأجيل محاكمة 6 متهمين في "خلية الحدائق" لـ 8 يوليو

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة ببدر، اليوم السبت، تأجيل  جلسة محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة بخلية الحدائق لجلسة 8 يوليو.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، أولًا المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

وجاء في التحقيقات، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا وأحرزوا أسلحة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر آلية وعيار 9 ملي، ووجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية والتحضير لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص.

تأجيل محاكمة جنايات خلية الحدائق جريمة

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