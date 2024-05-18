تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية اللواء نبيل فراج لجلسة 3 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 3 يونيو للمرافعة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.