"المرصد الأورومتوسطى: إغلاق معبر رفح يؤدى لوفاة العشرات من الجرحى والمرضى فى غزة

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا، اليوم السبت، ينبه من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بعد إغلاق "إسرائيل" معبر رفح، حيث توفي العديد من الجرحى والمرضى بسبب حرمانهم من العلاج اللازم. وفي ظل استمرار الإغلاق، يحذر المرصد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي وسرعة تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق "إسرائيل" لمعبر رفح يفاقم الحصار والعزلة التي يعيشها سكان غزة، حيث يعاني الجرحى والمرضى من عدم القدرة على السفر للحصول على العلاج الضروري.

ومن جانبه، أكد المرصد في تقريره الصادر اليوم، أن الإغلاق يؤدي إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والإنسانية، ويقوض عمل المشافي المحلية.

وفي ظل تدهور الوضع الصحي وانعدام البنية التحتية، يفتقد مرضى السرطان في غزة إلى العلاجات اللازمة، مما يهدد حياتهم بشكل خطير.

ويشير التقرير إلى أن معدل خروج الحالات الطبية من معبر رفح انخفض بشكل كبير بعد سيطرة جيش الاحتلال عليه، مما يزيد من معاناة الجرحى والمرضى.

وختم التقرير بتحذير من أن استمرار إغلاق معبر رفح قد يؤدي إلى مزيد من الوفيات وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مطالبًا بفتح المعبر للسماح بوصول العلاجات الضرورية وإنقاذ حياة الآلاف من الجرحى والمرضى.