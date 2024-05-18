السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 حالات غش بامتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم

غرفة عمليات لمتابعة
غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الامتحانية بالجيزة

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024م، من خلال خطة العمل التي تمت دراستها بأحكام مراعاة للدقة والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

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جاء ذلك في اليوم الأول لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم بامتحان مادة اللغة العربية.

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99 % حضور الطلاب 

وتابع وكيل الوزارة، من خلال غرفة العمليات، سير العملية الامتحانية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بإدارات الجيزة التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية سير امتحان الشهادة الإعدادية في يومها الأول فى مادة اللغة العربية التى وصلت نسبة الحضور لها اليوم 99%.

وشدد سلومة، على توفير التأمين وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شدد على المتابعات المستمرة للسادة مديري ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

وشدد مدير المديرية، على ضرورة التنبيه مرارا وتكرارا على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسائل الغش داخل اللجان حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملا.

ومن خلال المتابعة لغرف عمليات الإدارات التعليمية تم رصد حالات غش بثلاث إدارات:

١- إدارة جنوب التعليمية: تم رصد هاتف محمول بحيازة الطالب ( س.أ.ع) بلجنة مدرسة النهضة

٢- إدارة بولاق: تم رصد حالتى غش عن طريق تبادل أوراق الإجابات بين الطالبين ( س.ع.ف) و( ع.ح.ع) بلجنة مدرسة نجيب محفوظ.

٣- إدارة حدائق أكتوبر: تم رصد ثلاث حالات بحوزتهم هواتف محمولة وهم الطلاب ( أ.أ.م) و(أ.ح.ب) و(ب.م.ع) بلجنة مدرسة السادات.

كما تم رصد حالة انتحال شخص مكان شخص آخر بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال المغربى الطالب (ي.خ.ش) مكان الطالب (ع.ن.ن) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع رجال الشرطة البواسل، وجار متابعة بعض جروبات الغش لنشر بعض أجزاء من ورقة الامتحان وتحديد هوية القائمين على الجروب من خلال أرقام التليفون بالتنسيق مع مباحث الإنترنت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

جدير بالذكر، أنه جرى التنبيه مرارا وتكرارا من قيادات المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة من وسائل الغش.

وتناشد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها؛ حرصا على مصلحة أبنائهم تحت شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة (لا للغش).

الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحان اللغة العربية الساعات الإلكترونية

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