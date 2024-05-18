ارتقاء 22 شهيدًا جراء قصف إسرائيلى استهدف المدنيين قرب مستشفى كمال عدوان

ارتقى 22 شهيدا في قصف للاحتلال، مساء اليوم، استهدف حيا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط شارع العشرين في مخيم النصيرات.

كما استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت تجمعا للمواطنين في بلدة خزاعة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

اليوم 225 للعدوان.. الاحتلال يوسع غاراته فى رفح وجباليا

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 225 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح جنوب غزة وجباليا وأجزاء من شمال القطاع، مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الأربعاء، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و56 إصابات خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 35303 شهداء أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و79261 مصابين، في حصيلة غير نهائية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.