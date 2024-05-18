بعد ظهوره فى الولايات المتحدة.. الخبراء يحذرون من موسم القراد

يحذر الخبراء من أن موسم القراد لعام 2024 قد يكون سيئًا مثل العام الماضي أو أسوأ، مع تزايد تنوع القراد الذي ينشر الأمراض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

موسم القراد

بدأ موسم القراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويحذر الخبراء من أن مصاصي الدماء قد يكونون بكثرة أكثر من أي وقت مضى. ويقول بعض الباحثين إن شتاءً معتدلًا آخر وعوامل مواتية أخرى من المحتمل أن يعني أن عدد القراد لعام 2024 سيكون مساويًا للعام الماضي أو أكبر.

وقالت سوزانا فيسر، من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إن الأمر سيئ للغاية ويزداد سوءًا". وتدفع مجموعة متزايدة من القراد إلى مناطق جغرافية جديدة، جالبة أمراضًا غير عادية.

يتم اكتشاف الأنواع الجنوبية الغريبة مثل قراد ساحل الخليج وقراد النجم الوحيد في نيويورك والولايات الشمالية الأخرى، على سبيل المثال. لكن القراد الذي يحذر منه الخبراء أكثر من غيره هو القراد ذو الأرجل السوداء الشائع، والذي يوجد بشكل رئيسي في الغابات وينشر مرض لايم. وتبدأ معدلات الإصابة بالعدوى في الوصول إلى ذروتها في شهر مايو، ويقدر مسئولو الصحة الأمريكيون حدوث ما يقرب من نصف مليون إصابة بمرض لايم سنويًا.

ما هو القراد

القراد عبارة عن طفيليات صغيرة ذات ثمانية أرجل ماصة للدماء- العناكب، وليست حشرات- تتغذى على الحيوانات وأحيانًا البشر. تصاب بعض أنواع القراد بجراثيم يمكن أن تسبب المرض، وتقوم بنشر تلك الجراثيم عند لدغها. لا يوجد تقدير مقبول على نطاق واسع لعدد القراد من سنة إلى أخرى، ولكن هناك إجماعا علميا على أنها تشكل خطرا صحيا شائعا بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة.

القراد ذو الأرجل السوداء- المعروف أيضًا باسم قراد الغزلان، نظرًا لأنه يتغذى على الغزلان- من بين القراد الأكثر شيوعًا في النصف الشرقي من الولايات المتحدة. لقد كان موجودًا بكثرة منذ قرون مضت، ثم تضاءل عندما تم قطع الغابات وصيد الغزلان، وانتعش جنبًا إلى جنب مع الغزلان. والضواحي المشجرة. وقد انتشر القراد من جيوب في نيو إنجلاند والغرب الأوسط على نطاق أوسع، إلى الجنوب والسهول الكبرى.

وتتنقل أعداد القراد خلال العام وتعتمد أعدادها على عدة عوامل. إنهم يحبون الطقس الدافئ الرطب، ويمكن رؤية المزيد بعد شتاء معتدل. كلما زاد عدد الغزلان والفئران المتاحة لإطعامها، فإن ذلك مهم أيضًا. بشكل عام، يقول الباحثون إن عدد القراد ذى الأرجل السوداء آخذ في التوسع منذ أربعة عقود على الأقل. وقالت ريبيكا آيسن، عالمة الأحياء البحثية في مركز السيطرة على الأمراض وخبيرة القراد: "هذا وباء يتحرك ببطء".