استعدادات الجامعات المصرية لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025

تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال المجلس الأعلى الجامعات على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

جامعة حلوان

وفي هذا السياق قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن الجامعة علي اتم استعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والذي جاء نتيجة العمل الجاد والاجتهاد في التحضير من خلال وضع خططًا محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية، وضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة، حيث قامت الجامعة بتجهيز القاعات الامتحانية بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات، وتولى الجامعة اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص متكاملة لنجاح الطلاب، وضمان تقديم أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

وأكد قنديل أن الامتحانات في كليات جامعه حلوان تبدأ الامتحانات العملية والتخلفات خلال الشهر الحالى و١٤ مايو بداية الامتحانات ونهايتها ٢٩ يونيو الإمتحانات،.

وتبدا الامتحانات في كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ ١٤ مايو، وتنتهي ٨ يونيو، وكلية التربية تبدأ ١٥ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو، وكلية الحقوق تبدأ ١٥ مايو،وتنتهي ٢٩ يونيو، وكلية الخدمة الإجتماعية تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ٢٧ يونيو، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تبدأ ١٥ مايو، وتنتهي ٩ يونيو، وكلية الصيدلة تبدأ ١٩ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو، وكلية العلوم تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو، كلية التمريض تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ٢٣ يونيو،المعهد الفني للتمريض يبدأ ١٣ مايو وينتهي ١٣ يونيو، والاقتصاد المنزلي يبدأ ٢٣ مايو، وينتهي ١٢ يونيو، كلية التربية الرياضية بنات تبدأ ٢٥ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو،كلية التربية الرياضية بنين تبدأ ٢٢ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو، كلية التربية الفنية تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٨ يونيو. كلية التربية الموسيقية تبدأ ٨ مايو، وتنتهي ٢٩يونيو، وكلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ ٢٦ مايو، وتنتهي ٢٦ يونيو.

كلية السياحة والفنادق تبدأ ٢٥ مايو وتنتهي ٢٤ يونيو، وكلية الفنون التطبيقية تبدأ ١٨ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو، وكلية الفنون الجميلة تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٣ يونيو،و كلية الهندسة بالمطرية تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو،و كلية الهندسة بحلوان تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو.



جامعة حلوان الأهلية

كما أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على جاهزية الجامعة لعقد امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاستعداد الكامل من حيث تجهيز القاعات، وتوفير الإضاءة المناسبة، وإتاحة الخدمات الطبية اللازمة، وغيره؛ لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنضبط ووجه رئيس الجامعة بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم خلال فترة الامتحانات، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة حلوان الأهلية علي انعقاد الامتحانات بجامعة حلوان الأهلية بداية من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١٨ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات.

واضاف أن الجامعة أتم استعداد لإجراء الامتحانات، وتم توجيه التعليمات اللازمة إلى جميع العاملين لضمان الانضباط أثناء فترة الامتحانات، وأشار إلى ضرورة احترام جميع الطلاب لقواعد العملية الامتحانية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بأداء الامتحانات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم.

جامعة القاهرة

وفي جامعة القاهرة أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الانتهاء من وضع التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، متضمنة مجموعة من الإجراءات أهمها التأكيد على دخول جميع الطلاب المسجلة أسمائهم امتحانات نهاية العام دون حرمان أي طالب من دخول الامتحانات لعدم سداد المصروفات، مع حجب نتيجته وحرمانه من الأوراق والشهادات وإخلاء الطرف وختم الأوراق وجميع الإجراءات إذا كان عليه مصروفات أو مستحقات.

وتجرى كليات جامعة القاهرة استعدادات مكثفة لإعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسى بالكليات، والتى من المقرر أن تعقد حضوريا داخل مبنى الامتحانات وقاعات ومدرجات الكليات حسب طبيعة الدراسة فى كل كلية، بالإضافة إلى مراجعة البنية التحتية للأماكن المخصصة لاداء الاختبارات وكذلك العمل على مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية بحيث تراعى شمولية المقررات الدراسية.

وأن تكون الامتحانات متنوعة وتتضمن أسئلة اختيار بين متعدد وموضوعية، وصح وخطأ، وسؤال حل المشكلات وأسئلة مقالية، على أن تقيس الأسئلة جميع المعارف والمهارات، والتأكيد على حسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها.



كما تضمنت ضوابط امتحانات نهاية العام عدم دخول الطلاب بالموبايلات إلى اللجان وعدم التكدس ووجود عدد كافى من الملاحظين لكل لجنة، وتنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات، والتأكيد على ضرورة وجود العميد والوكيل المختص وكافة المسئولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائهاو التشديد على تنظيم الكنترولات وبدء عملية التصحيح والرصد لأعمال الامتحانات حتى يمكن إعلان النتيجة ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصة المستوى الأخير في أقرب وقت ممكن، والالتزام بطباعة الأسئلة قبل الامتحانات بفترة قصيرة، لتجنب أي تسريب في الامتحانات.



جامعة الإسكندرية

وفي جامعة الإسكندرية أكد الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات على أن تراعي مواقيت الاعياد والمناسبات المختلفة، وشدد على التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور، ومتابعة التزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

كما أكد ضرورة الانتظام الكامل بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن، وضرورة توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

مناقشة البدء في تجهيز جداول المراقبين والكنترولات بجانب توفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان؛ لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

جامعة الاقصر

وفي جامعة الأقصر ناقش الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، مع مجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، القواعد المنظمة لسير الامتحانات بالكليات المختلفة.

وأضاف حسين، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات من شأنها توفير التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتوفير المناخ الملائم والراحة للطلاب؛ بما يسهم في أداء الامتحانات دون وجود أي عقبات.

وأضاف حسين، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات من شأنها توفير التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتوفير المناخ الملائم والراحة للطلاب؛ بما يسهم في أداء الامتحانات دون وجود أي عقبات.